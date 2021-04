Stasera in tv, 1 aprile 2021: L'Isola dei Famosi e Anni 20 (Di giovedì 1 aprile 2021) Giovedì 1 aprile 2021 i palinsesti televisivi propongono appuntamenti per tutti i gusti: film, fiction, talk show e reality. Cosa vedere Stasera in tv? Stasera in tv 1 aprile 2021 La programmazione serale di giovedì 1 aprile 2021 è ampia. Il primo canale della Rete presenta la fiction Un passo dal cielo 6 - I guardiani. Canale5 offre la sesta puntata de L'Isola dei Famosi, con al timone Ilary Blasi. Quanti avessero voglia di trascorrere la serata in compagnia di un programma d'informazione possono optare per Dritto e rovescio su Rete4 oppure Anni 20 su Rai2. Cosa c'è Stasera in tv? Stasera sulla Rai Rai1 21:25 – Un passo dal cielo 6 - I guardiani Rai2 21:20 – ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 1 aprile 2021) Giovedì 1i palinsesti televisivi propongono appuntamenti per tutti i gusti: film, fiction, talk show e reality. Cosa vederein tv?in tv 1La programmazione serale di giovedì 1è ampia. Il primo canale della Rete presenta la fiction Un passo dal cielo 6 - I guardiani. Canale5 offre la sesta puntata de L'dei, con al timone Ilary Blasi. Quanti avessero voglia di trascorrere la serata in compagnia di un programma d'informazione possono optare per Dritto e rovescio su Rete4 oppure20 su Rai2. Cosa c'èin tv?sulla Rai Rai1 21:25 – Un passo dal cielo 6 - I guardiani Rai2 21:20 – ...

Ultime Notizie dalla rete : Stasera aprile Anticipazioni Dritto e Rovescio, stasera in tv giovedì 1 aprile: interviste, temi e ospiti Torna in prima serata su Rete 4 "Dritto e rovescio", il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata in onda stasera, giovedì 1 aprile 2021, interverrà il leader della Lega Matteo Salvini per commentare il nuovo decreto, l'inchiesta che vede coinvolte alcune navi delle ONG indagate per aver intascato dei ...

Autismo: stasera facciata Montecitorio in blu per Giornata consapevolezza Palazzo Montecitorio in blu per la notte del primo aprile: in occasione della quattordicesima Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, la facciata della Camera sarà illuminata dalle ore 21 fino alle prime luci dell'alba. Come accade da ...

Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 1 aprile Sky Tg24 Isola dei Famosi 2021, anticipazioni sesta puntata: due nuovi ingressi a sorpresa Questa sera,1° Aprile, i telespettatori potranno assistere ... Chi verrà eliminato tra Awed e Miryea Stabile, stasera Ilary comunicherà la scelta dei telespettatori in diretta su Canale 5.

Anticipazioni L’Isola dei Famosi, puntata del 1 Aprile: l’eliminato della serata, nuove nomination, prove e colpi di scena Proprio questa sera, Giovedì 1 Aprile, infatti, Ilary Blasi sarà al timone di un nuovo ed imperdibile appuntamento dell’adventure reality. Cosa accadrà, però, stasera? Stando a quanto si apprende ...

