Spionaggio | Biot non risponde a gip | giudice si riserva

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Si è avvalso della facoltà di nonre Walter, l'ufficiale della Marina arrestato in flagranza perdai Carabinieri del Ros, coordinati dalla Procura di Roma. Al termine dell'interrogatorio di garanzia, che si è svolto in collegamento da remoto dal carcere di Regina Coeli, il difensore diha chiesto i domiciliari per il suo assistito mentre la Procura ha ribadito la misura del carcere e ilsi èto. Il capitano di fregata è accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato,politico-militare,di notizie di cui è stata vietata la divulgazione.

E così ha fatto questa cosa...", le parole della donna riportate dal quotidiano Interpellata sullo stipendio fisso di, Carbonara risponde: "Sì tremila euro, ma non bastavano più per mandare ...... Djidji: "Napoli? A noi servono punti, faremo di tutto" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Chi è Walterl'ufficiale italiano arrestato perRoma, 1 apr. (Adnkronos) - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato in flagranza per spionaggio dai Carabinieri del Ros, coordinati dalla Procura di ...Claudia Carbonara, la moglie di Walter Biot, il capitano di fregata sorpreso dai Ros a vendere segreti militari ai russi, rivela al Corriere della Sera che suo marito "era veramente in crisi da tempo, ...