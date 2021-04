Simone Rugiati, grave lutto per lo chef: “Era un burbero dal cuore d’oro” (Di giovedì 1 aprile 2021) Di recente lo chef del piccolo schermo Simone Rugiati ha fatto un triste annuncio sui social. I fan sono molto addolorati per la sua perdita. Ha dovuto dire addio al padre Curzio. Ecco cosa è successo. Simone Rugiati – Solonotizie24grave lutto per Simone L’uomo è venuto a mancare da qualche ora all’età di 70 anni. E’ noto agli italiani per essere il padre del cuoco Simone che ha condotto programmi di successo come Cuochi e fiamme. Ha partecipato anche a La prova del cuoco e ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua umiltà. Il padre non si dilettava ai fornelli, ma era famoso nel mondo dello sport. Non a caso per anni ha svolto il ruolo di professore di ginnastica. E’ stato portato d’urgenza dell’ospedale di Empoli in seguito a ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Di recente lodel piccolo schermoha fatto un triste annuncio sui social. I fan sono molto addolorati per la sua perdita. Ha dovuto dire addio al padre Curzio. Ecco cosa è successo.– Solonotizie24perL’uomo è venuto a mancare da qualche ora all’età di 70 anni. E’ noto agli italiani per essere il padre del cuocoche ha condotto programmi di successo come Cuochi e fiamme. Ha partecipato anche a La prova del cuoco e ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua umiltà. Il padre non si dilettava ai fornelli, ma era famoso nel mondo dello sport. Non a caso per anni ha svolto il ruolo di professore di ginnastica. E’ stato portato d’urgenza dell’ospedale di Empoli in seguito a ...

