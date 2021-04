Sileri | ' Capisco la gente stanca delle chiusure ma c' è l' evidenza dei numeri'

(Di giovedì 1 aprile 2021) Pierpaolo, sottosegretario alla Salute ai microfoni di 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus ha parlato della mappa 'colorata' dell'Italia e dello stop alle zone gialle per le successive ...

Advertising

AndreaMarano11 : RT @globalistIT: - globalistIT : - fisco24_info : Covid, Sileri: 'Riaperture a maggio, capisco stanchezza': Il sottosegretario alla Salute: 'Morti caleranno da metà… - lifestyleblogit : Covid, Sileri: 'Riaperture a maggio, capisco stanchezza' - - FabioGaruccio : Da me so' venuti subito a prendere una di 40anni con febbre e tosse da una settimana. Covid. Conosco tanti positivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri Capisco

Terapie intensive piene per la variante ingleseha poi volto lo sguardo verso le emergenza delle terapie intensive: "Nonostante l'aumento dei posti di terapia intensiva, rispetto alla prima ...Riaperture aprile,sul Dl Covid e sulla posizione di Salvini: 'Quello che deve contare è l'evidenza dei numeri' 'L'Italia giustamente è stanca delle chiusure', ha affermatoai microfoni ...Riaperture aprile, parla il sottosegretario alla Salute Sileri: le polemiche sul nuovo Dl, le vaccinazioni, la situazione degli ospedali.Programmare le riaperture per maggio e andare avanti con il piano vaccini anti covid in Italia. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ai microfoni di 'L’Italia s’è desta' su ...