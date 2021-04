Sergio Ramos: guaio muscolare e stop di un mese (Di giovedì 1 aprile 2021) La pausa per le Nazionali non ha giovato al Real Madrid che perde per circa un mese Sergio Ramos, a causa di una lesione muscolare al gemello della gamba sinistra rimediata con la Spagna. Salterà sicuramente il doppio confronto di Champions League contro il Liverpool e il Clasico di Liga contro il Barcellona. Sergio Ramos: nuovo infortunio serio? Non è il primo infortunio che il 34enne difensore rimedia in questa stagione. Dall’inizio dell’ anno, infatti, ha saltato ben 20 gare ufficiali tra campionato e coppa. Il tutto mentre c’è da risolvere la grana relativa al prolungamento del contratto con il Real Madrid(in scadenza a giugno) che tarda ad arrivare e sul quale il giocatore continua a far melina. Sull’argomento è intervenuta la famiglia del campione spagnolo, attraverso ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) La pausa per le Nazionali non ha giovato al Real Madrid che perde per circa un, a causa di una lesioneal gemello della gamba sinistra rimediata con la Spagna. Salterà sicuramente il doppio confronto di Champions League contro il Liverpool e il Clasico di Liga contro il Barcellona.: nuovo infortunio serio? Non è il primo infortunio che il 34enne difensore rimedia in questa stagione. Dall’inizio dell’ anno, infatti, ha saltato ben 20 gare ufficiali tra campionato e coppa. Il tutto mentre c’è da risolvere la grana relativa al prolungamento del contratto con il Real Madrid(in scadenza a giugno) che tarda ad arrivare e sul quale il giocatore continua a far melina. Sull’argomento è intervenuta la famiglia del campione spagnolo, attraverso ...

Advertising

ChampionsLeague : ???? Sergio Ramos ?? Bayern in 2014 semi-finals ?? @SergioRamos | @realmadriden | #UCL - sportli26181512 : Sergio Ramos, infortunio al polpaccio: il capitano del Real a rischio per il Liverpool: Il capitano del Real Madrid… - SkySport : Sergio Ramos, infortunio al polpaccio: il capitano del Real a rischio per il Liverpool - yaw_wilsonn : RT @Opresii: Sergio Ramos statement ?? - Milneristan : SERGIO RAMOS INJURED FOR LIVERPOOL? HAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHHAHAHHAHAHHA KARMA STRIKES BACK,… -