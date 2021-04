Probabili formazioni Bologna - Inter: aggiornamenti (Di giovedì 1 aprile 2021) Bologna - Nel Bologna Ravaglia appare favorito su Da Costa come sostituto di Skorupski . Per Conte dubbio tra Eriksen e Gagliardini . Ranocchia al posto di De Vrij . Young insidia Perisic. Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 aprile 2021)- NelRavaglia appare favorito su Da Costa come sostituto di Skorupski . Per Conte dubbio tra Eriksen e Gagliardini . Ranocchia al posto di De Vrij . Young insidia Perisic.

Advertising

ilveggente_it : ?? #SERIEB | Il #Frosinone del neo mister #Grosso affronterà la #Reggiana nella 32° giornata del campionato cadett… - MondoNapoli : TMW - Napoli-Crotone, le probabili formazioni! Novità in attacco per Gattuso: i dettagli - - sportli26181512 : Probabili formazioni Bologna-Inter: aggiornamenti: Mihajlovic punta su Ravaglia in porta. Per Conte dubbio Eriksen-… - salvione : Probabili formazioni Napoli-Crotone: aggiornamenti - infoitsport : Le probabili formazioni di Bologna-Inter: dubbio De Vrij, Ranocchia in vantaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Torino - Juve: aggiornamenti TORINO - Nel Torino ballottaggio Buongiorno - Rodriguez . Sulle fasce Ansaldi e Murru favoriti su Vojvoda . Qui Juve : Dybala migliora: decisive le prossime 48 ore per capire se potrà tornare tra i ...

Probabili formazioni Bologna - Inter: aggiornamenti BOLOGNA - Nel Bologna Ravaglia appare favorito su Da Costa come sostituto di Skorupski . Per Conte dubbio tra Eriksen e Gagliardini . Ranocchia al posto di De Vrij . Young insidia Perisic.

Probabili formazioni Serie A 29ª giornata Goal.com TMW – Napoli-Crotone, le probabili formazioni! Novità in attacco per Gattuso: i dettagli La redazione di tuttomercatoweb.com ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Crotone. Gattuso dovrà fare a meno di diversi calciatori.

Cosenza-Ascoli, probabili formazioni della sfida salvezza tra Lupi e Picchio Cosenza ed Ascoli si sfideranno domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio "San Vito-Marulla" nel match valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie B. I rossoblù, reduci dal pareggio sul ...

TORINO - Nel Torino ballottaggio Buongiorno - Rodriguez . Sulle fasce Ansaldi e Murru favoriti su Vojvoda . Qui Juve : Dybala migliora: decisive le prossime 48 ore per capire se potrà tornare tra i ...BOLOGNA - Nel Bologna Ravaglia appare favorito su Da Costa come sostituto di Skorupski . Per Conte dubbio tra Eriksen e Gagliardini . Ranocchia al posto di De Vrij . Young insidia Perisic.La redazione di tuttomercatoweb.com ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Crotone. Gattuso dovrà fare a meno di diversi calciatori.Cosenza ed Ascoli si sfideranno domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio "San Vito-Marulla" nel match valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie B. I rossoblù, reduci dal pareggio sul ...