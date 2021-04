Pesi | Europei 2021 | sette azzurri a caccia del pass olimpico

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 aprile 2021) La Nazionale italiana distica olimpica è partita per Mosca, in Russia, dove a partire da sabato e fino all’11 aprile avranno luogo gli. Si tratta del ritorno alle competizioni internazionali dopo oltre un anno di pausa forzata causa Covid-19 e sarà una tappa fondamentale in ottica qualificazione olimpica, in quanto evento Gold. In palio dunque ci saranno punti importanti per staccare il biglietto per Tokyo 2020 e glivogliono recitare un ruolo da protagonisti. Sonogli atleti convocati dal dt Sebastiano Corbu: Giulia Imperio (categoria 49 kg), Jennifer Lombardo (categoria 55 kg), Alessia Durante (categoria 71 kg), Sergio Massidda (categoria 61 kg), Davide Ruiu (categoria 61 kg), Mirko Zanni (categoria 67 kg), Nino Pizzolato (categoria 81 kg). I ranking olimpici sono ...