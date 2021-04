Pd: fonti, 'incontro Letta con Sassoli su Pnrr, Ue e M5s-S&D, non su Roma' (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr (Adnkronos) - Il Next generation Eu, le prospettive dell'Europa, la Conferenza sul futuro dell'Unione sono stati alcuni dei temi trattati nell'incontro di oggi al Nazareno tra Enrico Letta e David Sassoli. Nel faccia a faccia, spiegano fonti del Nazareno, il segretario del Pd ha anche affrontato con il presidente del Parlamento Ue la questione di un allargamento dei gruppo dei Socialisti e democratici al M5s. Letta e Sassoli, invece, "non hanno parlato" delle elezioni a Roma. In mattinata, il segretario aveva visto i Verdi e Nicola Fratoianni. Al centro, il lavoro per la costruzione di una alleanza larga di centrosinistra e le prossime elezioni amministrative. Alleanza che, sottolineano le stesse fonti, dovrà avere un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021), 1 apr (Adnkronos) - Il Next generation Eu, le prospettive dell'Europa, la Conferenza sul futuro dell'Unione sono stati alcuni dei temi trattati nell'di oggi al Nazareno tra Enricoe David. Nel faccia a faccia, spieganodel Nazareno, il segretario del Pd ha anche affrontato con il presidente del Parlamento Ue la questione di un allargamento dei gruppo dei Socialisti e democratici al M5s., invece, "non hanno parlato" delle elezioni a. In mattinata, il segretario aveva visto i Verdi e Nicola Fratoianni. Al centro, il lavoro per la costruzione di una alleanza larga di centrosinistra e le prossime elezioni amministrative. Alleanza che, sottolineano le stesse, dovrà avere un ...

