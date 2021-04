OnePlus Watch: analisi della scheda tecnica e funzioni in arrivo (Di giovedì 1 aprile 2021) OnePlus Watch è stato annunciato poco più di una settimana fa insieme ai nuovi OnePlus 9 e 9 Pro, e in queste ultime ore l’azienda cinese ha pubblicato un post (link in FONTE) in cui chiarisce alcuni aspetti della scheda tecnica del suo smartWatch e risponde alle domande degli utenti. OnePlus approfitta dell’occasione per anticipare che presto saranno introdotte alcune novità tramite aggiornamento software. QUESITI E CHIARIMENTI SULLA scheda tecnica NOVITÀ IN arrivo VIA OTA QUESITI E CHIARIMENTI SULLA scheda tecnica Perché si è scelto RTOS anziché WearOS: OnePlus afferma di aver valutato attentamente entrambe le opzioni, ma di aver virato su ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 aprile 2021)è stato annunciato poco più di una settimana fa insieme ai nuovi9 e 9 Pro, e in queste ultime ore l’azienda cinese ha pubblicato un post (link in FONTE) in cui chiarisce alcuni aspettidel suo smarte risponde alle domande degli utenti.approfitta dell’occasione per anticipare che presto saranno introdotte alcune novità tramite aggiornamento software. QUESITI E CHIARIMENTI SULLANOVITÀ INVIA OTA QUESITI E CHIARIMENTI SULLAPerché si è scelto RTOS anziché WearOS:afferma di aver valutato attentamente entrambe le opzioni, ma di aver virato su ...

