Mobilità docenti 2021: passaggio di ruolo in ordine di istruzione di precedente titolarità, niente anno di prova (Di giovedì 1 aprile 2021) niente anno di prova per il docente che rientra con passaggio di ruolo in un ordine di istruzione di precedente titolarità. Riferimenti normativi L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 aprile 2021)diper il docente che rientra condiin undidi. Riferimenti normativi L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mobilita docenti 2021: il punteggio di continuità si valuta anche per gli anni scolastici con titolarità su ambito… - orizzontescuola : Mobilità docenti all’interno della provincia, II fase: ordine delle operazioni - orizzontescuola : Mobilità 2021, docenti ex FIT: chi può presentare domanda e chi no. Vincolo quinquennale - scuolainforma : Mobilità 2021/22, docenti assunti da Graduatorie di Merito 2018 e vincolo quinquennale - orizzontescuola : MOBILITÀ 2021: vincolo quinquennale e triennale, punteggio, preferenze. Come compilare la domanda [LO SPECIALE CON… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Mobilita docenti 2021: il punteggio di continuità si valuta anche per gli anni scolastici con titolarità su ambito territoriale ... " Scrivo per sapere come viene valutata la continuità per docenti ex titolari su ambito (dal 2016 al 2018) ai fini della mobilità. Un docente entrato in ruolo a settembre 2017 titolare su ambito e ...

Mobilità 2021: quali movimenti si possono chiedere dopo passaggio di ruolo in assenza di vincoli temporali ...partecipare alla mobilità, sia con trasferimento che con passaggio, ma soltanto sul sostegno, fino alla conclusione del quinquennio https://www.orizzontescuola.it/mobilita - 2021 - tanti - docenti - ...

Mobilità 2021 | il governo intervenga al più presto per alleviare le difficoltà dei docenti Lettera Zazoom Blog ... " Scrivo per sapere come viene valutata la continuità perex titolari su ambito (dal 2016 al 2018) ai fini della. Un docente entrato in ruolo a settembre 2017 titolare su ambito e ......partecipare alla, sia con trasferimento che con passaggio, ma soltanto sul sostegno, fino alla conclusione del quinquennio https://www.orizzontescuola.it/mobilita - 2021 - tanti -- ...