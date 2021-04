Minacciava amico dell’ex moglie. Divieto di avvicinamento per un 33enne (Di giovedì 1 aprile 2021) Il personale della Squadra Mobile ha notificato un’ordinanza di Divieto di avvicinamento alla persona offesa ad un 33enne pregiudicato tarantino. La misura di polizia è stata emessa dall’Autorità Giudiziaria competente al termine delle indagini della Squadra Mobile, che hanno messo in luce come lo “stalker” abbia continuato imperterrito i suoi atteggiamenti vessatori nei confronti di un amico dell’ ex moglie ritenuto responsabile – a suo dire – di aver intrapreso una relazione sentimentale con quest’ultima. La sua condotta persecutoria è proseguita nel tempo anche dopo l’avvio, lo scorso mese di settembre, del procedimento penale sempre per atti persecutori nei confronti della stessa vittima. Il 33enne pregiudicato, incurante delle precedenti denunce a suo carico, sia ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 1 aprile 2021) Il personale della Squadra Mobile ha notificato un’ordinanza didialla persona offesa ad unpregiudicato tarantino. La misura di polizia è stata emessa dall’Autorità Giudiziaria competente al termine delle indagini della Squadra Mobile, che hanno messo in luce come lo “stalker” abbia continuato imperterrito i suoi atteggiamenti vessatori nei confronti di undell’ exritenuto responsabile – a suo dire – di aver intrapreso una relazione sentimentale con quest’ultima. La sua condotta persecutoria è proseguita nel tempo anche dopo l’avvio, lo scorso mese di settembre, del procedimento penale sempre per atti persecutori nei confronti della stessa vittima. Ilpregiudicato, incurante delle precedenti denunce a suo carico, sia ...

