Advertising

capuanogio : Il medico del #Bologna sul rientro degli azzurri nei gruppi squadra dopo i casi di #Covid: 'Situazione di allarme.… - Ansa_ER : Calcio: medico del Bologna 'allarme, ora tamponi di continuo'. Nanni, rappresentante staff di Serie A: 'E spogliato… - giornaleradiofm : Medico Bologna 'è allarme, ora tamponi di continuo': (V. 'Covid: altro azzurro positivo...' delle 15.13) (ANSA) - R… - teladoiotokyo : Nanni (medico Bologna): Il Coronavirus? Situazione di allarme: «È una situazione di allarme». Gianni Nanni...… - FcInterNewsit : Bologna, il medico Nanni: 'Focolaio in Nazionale, situazione d'allarme. Soriano monitorato fino all'Inter' -

Ultime Notizie dalla rete : Medico Bologna

Agenzia ANSA

Gianni Nanni,sociale dele responsabile sanitario dei club di Serie A, ha parlato ai microfoni dell'ANSA dopo il focolaio in ...ROMA, 01 APR - "E' una situazione di allarme". Gianni Nanni,dele responsabile sanitario dei club di Serie A, sintetizza così - parlando al telefono con l'ANSA - le possibili conseguenze del focolaio covid che si è creato nella nazionale di ...Gianni Nanni, medico sociale del Bologna e responsabile sanitario dei club di Serie A, ha parlato ai microfoni dell'ANSA dopo il focolaio in Nazionale ...Il responsabile sanitario dei club di Serie A, nonché medico del Bologna, ha parlato del focolaio scoppiato in Nazionale ...