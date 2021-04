Inter, Antonio Conte e gli auguri ad Arrigo Sacchi: “Sempre bello confrontarsi con lei” (FOTO) (Di giovedì 1 aprile 2021) Antonio Conte ha pubblicato in queste ore un post dedicato ad Arrigo Sacchi, che festeggia 75 anni. “Buon compleanno Mister – si legge sul profilo del tecnico dell’Inter – E’ Sempre bello confrontarsi con Lei e ricevere i suoi preziosi consigli“. Il tutto con un’immagine che ritrae Conte e Sacchi insieme e sorridenti. Un importante attestato di stima da parte dell’allenatore nerazzurro. Il post di Conte su Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Conte (@AntonioConte) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021)ha pubblicato in queste ore un post dedicato ad, che festeggia 75 anni. “Buon compleanno Mister – si legge sul profilo del tecnico dell’– E’con Lei e ricevere i suoi preziosi consigli“. Il tutto con un’immagine che ritraeinsieme e sorridenti. Un importante attestato di stima da parte dell’allenatore nerazzurro. Il post disu Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) SportFace.

