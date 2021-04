“Il castello di vetro”: il dramma con Brie Larson arriva su Prime Video (Di giovedì 1 aprile 2021) Diretto da Destin Daniel Cretton, Il castello di vetro è un dramma biografico basato sulle memorie di Jeannette Walls. Uscito nel 2017, il film è la terza collaborazione tra il regista e Brie Larson, trionfata l’anno prima per la sua performance in Room. Intensa e delicata al tempo stesso, la pellicola può godere di un cast d’eccellenza. Troviamo infatti accanto alla Larson, Naomi Watts e Woody Harrelson (Hunger Games). Ma di cosa parla il film? Il castello di vetro – Photo Credits: Prime Video La trama de Il castello di vetro Tratto da un caso letterario internazionale, il film racconta la vita nomade della Walls dalla difficile gioventù fino all’età adulta. Figlia di genitori ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Diretto da Destin Daniel Cretton, Ildiè unbiografico basato sulle memorie di Jeannette Walls. Uscito nel 2017, il film è la terza collaborazione tra il regista e, trionfata l’anno prima per la sua performance in Room. Intensa e delicata al tempo stesso, la pellicola può godere di un cast d’eccellenza. Troviamo infatti accanto alla, Naomi Watts e Woody Harrelson (Hunger Games). Ma di cosa parla il film? Ildi– Photo Credits:La trama de IldiTratto da un caso letterario internazionale, il film racconta la vita nomade della Walls dalla difficile gioventù fino all’età adulta. Figlia di genitori ...

