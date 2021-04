"Ho fatto qualcosa di irreparabile". Mattia, scomparso 10 giorni fa: come lo trovano morto. Choc a Padova (Di giovedì 1 aprile 2021) Dieci giorni fa, Mattia Fogarin era scomparso da Padova. Ora è stato ritrovato, morto. Un caso inquietante. Il ragazzo si era allontanato dalla casa nella quale viveva insieme ai genitori e dopo giorni di ricerche è stato trovato senza vita all'interno del canale Scaricatore. Sul luogo sono arrivati immediatamente i familiari per il riconoscimento. Dunque, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere del ragazzo. Mattia è stato ritrovato dopo che dei passanti avevano lanciato l'allarme dopo aver notato un corpo nello Scaricatore. Sin dal principio, quando sono arrivati i soccorsi, l'ipotesi era che si trattasse proprio di Mattia Fogarin, ipotesi poi drammaticamente confermata dalla famiglia del 21enne, che ha riconosciuto il corpo di loro figlio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Diecifa,Fogarin erada. Ora è stato ritrovato,. Un caso inquietante. Il ragazzo si era allontanato dalla casa nella quale viveva insieme ai genitori e dopodi ricerche è stato trovato senza vita all'interno del canale Scaricatore. Sul luogo sono arrivati immediatamente i familiari per il riconoscimento. Dunque, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere del ragazzo.è stato ritrovato dopo che dei passanti avevano lanciato l'allarme dopo aver notato un corpo nello Scaricatore. Sin dal principio, quando sono arrivati i soccorsi, l'ipotesi era che si trattasse proprio diFogarin, ipotesi poi drammaticamente confermata dalla famiglia del 21enne, che ha riconosciuto il corpo di loro figlio. ...

Advertising

RobertoBurioni : A fine gennaio ho fatto il vaccino, ma se mi dovesse capitare qualcosa (corna) tenete conto che a parte il vaccino… - FBiasin : 4-6, 7-6, 6-4 e ottavi di finale all'#AtpMiami. Sotto di un set, fisicamente in difficoltà, caldo pazzesco, avvers… - sono_francesca : @magnomiche questo Biot non può essere così sciocco. Tutto fa pensare a qualcosa che va ben oltre il fatto in sé, non trovi? - VecchiaBetsie : @123lovelylife @chilhavistorai3 È il ragazzo di Padova che era rientrato dicendo di avere fatto qualcosa di irrimediabile - JunkiesOnAHigh : Comunque la gente vede i cartoni come qualcosa per bambini Io non riesco nemmeno a immaginare tutto il lavoro che c… -