Follia di Guarin | rissa con il padre | l’ex Inter ricoperto di sangue | immediato l’arresto VIDEO

Fredy Guarin ha perso la testa. Episodio incredibile che riguarda il mondo del calcio, il protagonista è stato l'ex Inter oggi al Millonarios. Il colombiano è stato fermato fuori dalla casa dei genitori dopo una rissa con il padre, è quanto riferito dalla polizia di Medellin. Il VIDEO è diventato subito virale, si vede il calciatore ricoperto di sangue sulla mano destra, sulla schiena e sulla gamba destra. Jorge Luis Vargas, responsabile delle forze dell'ordine, ha spiegato l'accaduto: "Abbiamo ricevuto una telefonata relativa ad un atto di violenza domestica in cui era coinvolto Guarin. Quando la polizia è arrivata sulla scena, ha trovato lesioni personali all'Interno di una casa dove il ragazzo è stato protagonista ...

