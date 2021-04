Covid: Zingaretti, 'mi auguro case farmaceutiche rispettino flussi vaccino' (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Non è problema di timore, andiamo avanti con spirito combattivo e mi auguro che le case farmaceutiche garantiscano gli approvvigionamenti di vaccini come detto". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, risponde a Radio Rai Uno sull'allarme per la carenza di vaccini che potrebbe portare a una sospensione delle vaccinazioni nal Lazio. "Noi per ora andiamo avanti sapendo che la responsabilità non del commissario Figliuolo ma delle case farmaceutiche che devono garantire flussi certi". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Non è problema di timore, andiamo avanti con spirito combattivo e miche legarantiscano gli approvvigionamenti di vaccini come detto". Così il presidente della regione Lazio, Nicola, risponde a Radio Rai Uno sull'allarme per la carenza di vaccini che potrebbe portare a una sospensione delle vaccinazioni nal Lazio. "Noi per ora andiamo avanti sapendo che la responsabilità non del commissario Figliuolo ma delleche devono garantirecerti".

