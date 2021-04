Covid Lazio, salgono i nuovi casi (1.838 in 24 ore). D’Amato: ‘Massima attenzione per Pasqua’. I dati delle Asl di oggi (Di giovedì 1 aprile 2021) Su oltre 17.000 tamponi nel Lazio (+709 rispetto alla giornata di ieri) e oltre 20.000 antigenici (per un totale di oltre 37.000 test) si sono registrati 1.838 casi positivi (+38 rispetto a ieri). 33 i pazienti deceduti e 1.808 i guariti. Leggi anche: Covid Lazio, aumentano casi e ricoveri: al via lo scenario IV. Ecco cosa cambia “Aumentano i casi, mentre sono stabili i ricoveri e diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 900. Timidi segnali positivi sono la diminuzione dei decessi e delle terapie intensive, ma dobbiamo mantenere alta l’attenzione nelle festività di Pasqua. Il valore RT è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Su oltre 17.000 tamponi nel(+709 rispetto alla giornata di ieri) e oltre 20.000 antigenici (per un totale di oltre 37.000 test) si sono registrati 1.838positivi (+38 rispetto a ieri). 33 i pazienti deceduti e 1.808 i guariti. Leggi anche:, aumentanoe ricoveri: al via lo scenario IV. Ecco cosa cambia “Aumentano i, mentre sono stabili i ricoveri e diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. Ia Roma città sono a quota 900. Timidi segnali positivi sono la diminuzione dei decessi eterapie intensive, ma dobbiamo mantenere alta l’nelle festività di Pasqua. Il valore RT è ...

