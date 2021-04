Covid: con vaccini previsti 18 luglio chiude campagna Lombardia (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - La Lombardia prevede di chiudere la campagna vaccinale con almeno la prima dose somministrata a tutti i cittadini che la vorranno, nella migliore delle prospettive, ovvero con macchina a regime e vaccini previsti arrivati, il 18 luglio. Lo ha spiegato il coordinatore della campagna, Guido Bertolaso, in conferenza stampa, mostrando la tabella con le previsioni della Regione, ovvero assumendo che i centri massivi in Lombardia possano vaccinare 144mila persone al giorno. In caso contrario, senza i vaccini previsti, la campagna degli under 49 potrebbe iniziare a metà luglio e chiudersi a ottobre. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - Laprevede dire lavaccinale con almeno la prima dose somministrata a tutti i cittadini che la vorranno, nella migliore delle prospettive, ovvero con macchina a regime earrivati, il 18. Lo ha spiegato il coordinatore della, Guido Bertolaso, in conferenza stampa, mostrando la tabella con le previsioni della Regione, ovvero assumendo che i centri massivi inpossano vaccinare 144mila persone al giorno. In caso contrario, senza i, ladegli under 49 potrebbe iniziare a metàrsi a ottobre.

Advertising

SalvatoreMerlo : Se una regione, tipo la Toscana, non vaccina quelli che rischiano di morire di covid. E quelli poi in effetti muoio… - matteosalvinimi : Sempre un grande Giorgio Armani ???? La casa di moda sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via… - borghi_claudio : Il 'mistero' dei morti covid e dei dati istat. Secondo l'amico @pbecchi il fatto che i morti covid non siano visibi… - Rickyrickyric89 : RT @StampaTorino: Festino da 20 persone a casa Mckennie con Dybala e Arthur, violate le norme anti Covid - GoalItalia : RT @romeoagresti: ?? #Demiral, a causa della riscontrata positività al COVID-19 avvenuta mentre era in ritiro con la nazionale turca in dat… -