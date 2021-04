Covid | 427 nuovi casi a Bergamo | in Lombardia sono 4 483 con 127 morti

(Di giovedì 1 aprile 2021) A fronte di 58.888 tamponi effettuati,4.483 ipositivi (7,6%) in. I guariti/dimessi4.178: 127 i decessi, calano sensibilmente i ricoveri. I dati di giovedì 1 aprile: – i tamponi effettuati: 58.888 (di cui 40.934 molecolari e 17.954 antigenici) totale complessivo: 8.228.701 – ipositivi: 4.483 (di cui 175 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 613.072 (+4.178), di cui 5.901 dimessi e 607.171 guariti – in terapia intensiva: 860 (-3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.823 (-210) – i decessi, totale complessivo: 30.862 (+127) Iper provincia: Milano: 1.085 di cui 435 a Milano città;: 427; Brescia: 613; Como: 421; Cremona: 168; Lecco: 154; Lodi: ...

La ASL Bari il 30 marzo ha superato la soglia delle 200mila somministrazioni: 203.dosi, per l'... Questa mattina, nel PalaVinci di Brindisi, una seduta dedicata alle vaccinazioni anti -per ...La ASL Bari ieri 30 marzo ha superato la soglia delle 200mila somministrazioni: 203.dosi, per l'... Questa mattina, nel PalaVinci di Brindisi, una seduta dedicata alle vaccinazioni anti -per ...(ANSA) - TRENTO, 01 APR - "In Trentino i dati dell'ultima settimana sull'epidemia sono tecnicamente da zona arancione, aspettiamo comunque le decisioni di domani dell'Iss e del ministro Speranza. Se ...Oggi 23.904 contagi e 467 morti. Lombardia +3.943 contagi, Veneto +2.317, Toscana +1.538, Marche +807, Emilia-Romagna 1.490, Puglia +1.962, Piemonte +2.298, Campania +2.016 ...