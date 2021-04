Christian De Sica | conoscete suo cognato? E’ un regista famosissimo

Leggi su youmovies

(Di giovedì 1 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Conosciamo meglioDe. Ilattore e figlio d’arte che negli anni ha fatto ridere il pubblico, essendo protagonista di numerosi film comiciDeè unattore, non solo conosciuto per essere il figlio del grande Vittorio Deo per essere stato protagonista di numerosi cinepanettoni che in questi