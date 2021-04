Cena con delitto: in arrivo due sequel per Netflix (Di giovedì 1 aprile 2021) Netflix si aggiudica il franchise di Cena con delitto – Knives out per 400 milioni di dollari: sulla piattaforma arriveranno due sequel L’incredibile successo riscosso da Cena con delitto – Knives out, film a metà tra il giallo e la commedia del 2019, ha portato ad una vera e propria guerra per accaparrarsi i diritti dei sequel. L’attesa è finita, perché il colosso dello streaming Netflix ha acquistato il franchise alla modica cifra di 400 milioni di dollari. Si tratta di un grande investimento, a fronte dei 40 milioni spesi per il primo capitolo. Cena con delitto – Knives out era riuscito poi a guadagnare 311,4 milioni di dollari, con la produzione di Media Rights Capital e la distribuzione di Lionsgate. ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 1 aprile 2021)si aggiudica il franchise dicon– Knives out per 400 milioni di dollari: sulla piattaforma arriveranno dueL’incredibile successo riscosso dacon– Knives out, film a metà tra il giallo e la commedia del 2019, ha portato ad una vera e propria guerra per accaparrarsi i diritti dei. L’attesa è finita, perché il colosso dello streamingha acquistato il franchise alla modica cifra di 400 milioni di dollari. Si tratta di un grande investimento, a fronte dei 40 milioni spesi per il primo capitolo.con– Knives out era riuscito poi a guadagnare 311,4 milioni di dollari, con la produzione di Media Rights Capital e la distribuzione di Lionsgate. ...

