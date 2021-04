Can Yaman e Diletta Leotta è amore: la foto del bacio non lascia dubbi (Di giovedì 1 aprile 2021) Tra Can Yaman e Diletta Leotta è amore: la settimana a Catania insieme, le dichiarazioni dell’attore turco e adesso il bacio non lasciano spazio ad ulteriori dubbi È amore e si vede, finalmente! Can Yaman e Diletta Leotta non si nascondono più e si vivono di fronte agli sguardi indiscreti. Chi pensava fosse una strategia mediatica la loro frequentazione, nelle ultime settimane ha dovuto ricredersi, soprattutto perché i due sono stati inseparabili e si sono vissuti per le vie di Milano e di Catania. Leggi anche: Can Yaman e Diletta Leotta: insieme tra le vie e il porto di Catania L’attore turco e la conduttrice di Dazn, infatti, vivono in simbiosi. ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Tra Can: la settimana a Catania insieme, le dichiarazioni dell’attore turco e adesso ilnonno spazio ad ulteriorie si vede, finalmente! Cannon si nascondono più e si vivono di fronte agli sguardi indiscreti. Chi pensava fosse una strategia mediatica la loro frequentazione, nelle ultime settimane ha dovuto ricredersi, soprattutto perché i due sono stati inseparabili e si sono vissuti per le vie di Milano e di Catania. Leggi anche: Can: insieme tra le vie e il porto di Catania L’attore turco e la conduttrice di Dazn, infatti, vivono in simbiosi. ...

