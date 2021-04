Calendario Atalanta sino a fine campionato | programma | orari e tv

(Di giovedì 1 aprile 2021) L’, reduce dall’eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, è pronta ad un rush finale col solo assillo di un posto in Champions League per il terzo anno consecutivo. Metà aprile di fuoco per i bergamaschi che nel giro di cinque giorni dovranno sfidare Juventus e Roma. Ultima giornata didifficile con il match contro il Milan che può essere uno scontro diretto. ILSabato 3 aprile Ore 15:00,-Udinese (Sky) Domenica 11 aprile Ore 20:45, Fiorentina-(Sky) Domenica 18 aprile Ore 15:00,-Juventus (Sky) Giovedì 22 aprile Ore 18:30, Roma-(Dazn) Domenica 25 aprile Ore 20:45,-Bologna (Sky) Domenica 2 maggio Ore 15:00, Sassuolo-(Sky) Domenica 9 ...

... la classifica aggiornata - Serie A 2020 - 2021,e risultati - Serie A 2020 - 2021, la ... Milan - Sampdoria: probabili formazioni e statistiche- UDINESE (Sabato ore 15:00) MURIEL ...... inmercoledì 7 aprile alle 18:45, e giocherà nuovamente in casa contro il Genoa domenica 11. I bianconeri di Pirlo andranno poi a Bergamo per sfidare l'domenica 18 aprile.Il calendario dell'Atalanta sino a fine campionato: programma, date, orari e come vedere in tv e streaming le prossime partite dei bergamaschi ...Per la 29ª giornata di Serie A, l'Atalanta ospita l'Udinese al Gewiss Stadium: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.