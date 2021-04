Bonucci positivo al Covid 19, ora è in isolamento (Di giovedì 1 aprile 2021) Il test molecolare di routine a cui è stato sottoposto questa mattina Leonardo Bonucci ha dato esito positivo. Il difensore della Juventus, nonché giocatore della nazionale italiana di calcio, era di ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 aprile 2021) Il test molecolare di routine a cui è stato sottoposto questa mattina Leonardoha dato esito. Il difensore della Juventus, nonché giocatore della nazionale italiana di calcio, era di ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS ? LEONARDO BONUCCI POSITIVO AL COVID-19 IL GIOCATORE È GIÀ IN ISOLAMENTO DOMICILIARE ? #SkySport… - ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + Dopo #Demiral, anche #Bonucci positivo al #Covid. La #Juventus ha c… - Corriere : Bonucci positivo al Covid: allarme per i casi in Nazionale dopo i quattro nello staff - ninopiovesan : @gi0de Aggiungi anche Bernardeschi e Chiesa che verranno isolati in quanto a stretto contatto col positivo Bonucci.. - infoitsport : Bonucci, positivo al Covid il difensore della Juve: 'È in isolamento domiciliare' -