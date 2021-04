Bologna-Inter in tv | Sky o DAZN? Orario | canale e diretta streaming

(Di giovedì 1 aprile 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, posticipo del sabato 3 aprile della ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. Le due squadre in campo con obiettivi diversi: i rossoblù vanno a caccia degli ultimi punti salvezza, i nerazzurri vogliono blindare la vetta della classifica. La partita sarà trasmessa intv esclusiva su Sky Sport e insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

Chiude il programmaalle 20.45. Le ultime dai campi: MILAN - SAMPDORIA (sabato, ore 12.30) ? Milan : Rebic recuperato al 100%. Pioli ha già rivisto Saelemaekers, Gabbia e Calhanoglu (...L'proverà l'allungo in classifica affrontando ilalle 20.45. I suggerimenti per il reparto offensivo Per l'attacco partiamo da due giocatori reduci da una doppietta nel turno precedente.La 29^ giornata di disputerà interamente il sabato di Pasqua, iniziando dal match all’ora di pranzo tra Milan e Sampdoria e chiudendosi la sera con il posticipo tra Bologna e Inter. Da registrare, ...Infortunio Bastoni - Piccolo allarme per Antonio Conte in vista della sfida contro il Bologna. Le condizioni del difensore nerazzurro.