Autostrade | Consorzio Cdp invia ad Atlantia l’offerta finale

(Di giovedì 1 aprile 2021) L'offerta per per l'acquisto della partecipazione, pari all'88,06%, detenuta dainper l'Italia, ovvero per l'acquisto fino al 100% della stessa in caso di esercizio del diritto di co-vendita L'articolo proviene da Firenze Post.

... avrebbe presentato la sua offerta vincolante per comprareper l'Italia . La proposta ...delle attività autostradali statunitensi per un prezzo di 375 milioni di dollari a un...... ma alla fine l'agognata offerta definitiva di Cdp ad Atlantia per l'88% di(Aspi) è finalmente partita. Nella notte ...L'offerta per per l'acquisto della partecipazione, pari all'88,06%, detenuta da Atlantia in Autostrade per l'Italia, ovvero per l'acquisto fino al 100% della stessa in caso di esercizio del diritto di ...Federconsumatori, Arco Consumatori, Konsumer e Cittadinanzattiva chiedono al CAS il rimborso dei pedaggi autostradali per il servizio non reso ...