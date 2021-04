Autocertificazione marzo 2021 | scarica il modulo pdf per zona rossa o arancione Ecco quando serve

Advertising

TgrRai : Milano, assolto giovane accusato di aver mentito sulla autocertificazione #covid19 nel marzo dello scorso anno. Per… - rscano : @andreaganduglia @ComunediCuneo @regionepiemonte @MaxCaramazza @maxkava @ebobferraris Sono partito ieri da Roma per… - Gioacch35990421 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Crosetto, dovreste fare opposizione al Governo Draghi senza dire inesattezze. Duran… - MiminoRICCIARDI : Autocertificazione marzo 2021 e Pasqua, zone rosse: tutte le regole - akamasensei : Autocertificazione marzo 2021 e Pasqua, zone rosse: tutte le regole -

Ultime Notizie dalla rete : Autocertificazione marzo

Tutti i cittadini di età superiore a 65 anni in possesso di attestato di esenzione con codici E01 E02 E03 ed E04, rilasciato a seguito di, con scadenza successiva al 312014, ...... il decreto 31sarà in vigore dal 7 al 30 aprile e lascerà l'Italia in zona arancione e rossa,... Per uscire di casa servirà l'. Tra i motivi di necessità ? è stato chiarito ? c'è ...Autocertificazione Covid marzo 2021: con il nuovo decreto Covid appena approvato, l'Italia diventerà zona rossa e arancione per buona parte del territorio a ...LUCCA - L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che le certificazioni per l'esenzione per reddito dal pagamento dei ticket sanitari sono in scadenza dal ...