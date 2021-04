Ancora altri indagati nel caso dei dati falsati in Sicilia (Di giovedì 1 aprile 2021) Le indagini sui dati falsati in Sicilia hanno portato, come già reso noto, all’arresto di Maria Letizia Di Liberti e di altri due suoi collaboratori, ma adesso alla lista potrebbero aggiungersi altre persone, che potrebbero aver collaborato in maniera più o meno determinante. “Vanno sicuramente meglio definite le posizioni di persone non Ancora indagate – scrive il gip – ma il cui agire sembra aver contribuito alla falsificazione di dati rilevanti. Ci si riferisce – in particolare e senza escludere ulteriori coinvolgimenti – a R.G. e G.R., entrambi dipendenti dell’Asp di Palermo, ai quali la Di Liberti suole rivolgersi per “correggere” taluni dati e che si dimostrano assai “sensibili” all’ “esigenza” di intervenire ove necessario per rivedere valori critici” “Ci ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Le indagini suiinhanno portato, come già reso noto, all’arresto di Maria Letizia Di Liberti e didue suoi collaboratori, ma adesso alla lista potrebbero aggiungersi altre persone, che potrebbero aver collaborato in maniera più o meno determinante. “Vanno sicuramente meglio definite le posizioni di persone nonindagate – scrive il gip – ma il cui agire sembra aver contribuito alla falsificazione dirilevanti. Ci si riferisce – in particolare e senza escludere ulteriori coinvolgimenti – a R.G. e G.R., entrambi dipendenti dell’Asp di Palermo, ai quali la Di Liberti suole rivolgersi per “correggere” talunie che si dimostrano assai “sensibili” all’ “esigenza” di intervenire ove necessario per rivedere valori critici” “Ci ...

borghi_claudio : Chissà mai che Draghi stia cominciando a capire che chi è stato fortemente voluto da ALTRI ancora alla sanità lo st… - Agenzia_Ansa : Ancora violenze in Birmania. Nella giornata di domenica sono stati registrati almeno 36 morti mentre, ad ora, saba… - ladyonorato : Forse non è chiaro: l’alternativa è andare avanti ancora mesi con frontiere CHIUSE (non si viaggia se non per parti… - __LittleSun : RT @aleferraiiuolo: si raga,ma lamentarvi perche hanno dedicato un daytime intero a questo è davvero brutto. Io sono felice invece che Mari… - AltraItalia2 : RT @GuidoCrosetto: Ancora una volta la scelta è stata quella più facile: il coma farmacologico in attesa dei vaccini. Stesso copione, stess… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora altri Fire TV Stick 2021, la prova della nuova interfaccia e del nuovo telecomando ... e possiamo anche cercare altri film dello stesso regista o dello stesso attore, anche se questi sono presenti su altre piattaforme. Non tutto però è ancora perfetto: per molti provider di contenuti ...

Chat audio in arrivo anche su LinkedIn e Spotify? ..." ha dichiarato la Owens al sito TechCrunch - e stiamo esaminando come integrare la dimensione audio ad altri aspetti di LinkedIn come eventi e gruppi, per offrire ai nostri membri ancora più opzioni ...

Covid: altri due morti in provincia, positivi ancora in aumento RagusaOggi AMICI 2021 SERALE/ Eliminati e anticipazioni registrazione 3 aprile: Martina… Eliminati Amici 2021 serale, anticipazioni registrazione puntata 3 marzo: Tommaso e Samuele rischiano eliminazione ad Amici 20, è polemica su Martina e Rosa ...

Illuminiamo di blu le città, ma non scordiamo quel tanto che c’è ancora da fare È quindi importante che le città si tingano di blu e che si parli di autismo, purché però la politica non dimentichi che l’emergenza sanitaria in atto non deve spegnere i riflettori su quel tanto che ...

... e possiamo anche cercarefilm dello stesso regista o dello stesso attore, anche se questi sono presenti su altre piattaforme. Non tutto però èperfetto: per molti provider di contenuti ......" ha dichiarato la Owens al sito TechCrunch - e stiamo esaminando come integrare la dimensione audio adaspetti di LinkedIn come eventi e gruppi, per offrire ai nostri membripiù opzioni ...Eliminati Amici 2021 serale, anticipazioni registrazione puntata 3 marzo: Tommaso e Samuele rischiano eliminazione ad Amici 20, è polemica su Martina e Rosa ...È quindi importante che le città si tingano di blu e che si parli di autismo, purché però la politica non dimentichi che l’emergenza sanitaria in atto non deve spegnere i riflettori su quel tanto che ...