(Di mercoledì 31 marzo 2021) Da venerdì 2daràilin rotazione radiofonica e negli store digitali. Ecco il significato del brano Uscirà il 2– in radio e sulle piattaforme digitali –, il primodel nuovo album di. Inciso con l’etichetta Mp Film Srl, il disco è una vera e propria costruzione visiva e musicale, cherielabora e consegna al pubblico come fosse un film, un caleidoscopio di sensazioni che raccontano come, nella vita, sia necessario il cambiamento. La trasformazione, anche di un rapporto. Per arrivare alla propria libertà. Nel nuovo brano ilad affrontare i, ma ...

Advertising

___________lisa : RT @Webl0g: Virginio: dal 2 aprile il nuovo singolo è ‘Rimani’ - juary_saints : Dal 02 Aprile il nuovo singolo di @VirginioNero. Si intitola 'Rimani' e anticiperà l'uscita, finalmente, di un nuov… - ___________lisa : RT @Lopinionista: Virginio, dal 2 aprile sarà disponibile il singolo Rimani: il cantautore torna ai temi degli esordi - Lopinionista : Virginio, dal 2 aprile sarà disponibile il singolo Rimani: il cantautore torna ai temi degli esordi… - MusicTvOfficial : . @VirginioNero: dal 2 aprile il nuovo singolo è #Rimani ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Virginio dal

...potrà essere riconosciuto al massimo a tre soggetti ritenuti idonei per un anno di attività... "Il Fondo sociale di comunità " commenta il sindaco metropolitanoMerola - che abbiamo ...... essere delicato, anche a costo di sembrare indeciso, quando in realtà sai perfettamente cosa vuoi' , prosegue. Rimani è infatti 'un brano che mi rappresenta, è un brano che si è 'scelto' da ...Annalisa finisce nel mirino per un siparietto in cui si è trovata coinvolta qualche ora fa mentre si trovava in radio.Ecco il significato del brano Uscirà il 2 aprile – in radio e sulle piattaforme digitali – Rimani, il primo singolo del nuovo album di Virginio. Inciso con l’etichetta Mp Film Srl, il disco è una vera ...