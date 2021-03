Vaccino agli adolescenti, Pfizer annuncia: “Efficacia del 100% tra i 12 e i 15 anni” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Pfizer/Biontech ha annunciato che il suo Vaccino è efficace al 100% nella fascia d’età tra i 12 e i 15 anni. Il dato è il risultato di uno studio che ha dimostrato come il siero anti Covid sia in grado di proteggere anche gli adolescenti. Una notizia che potrebbe consentire di iniziare a vaccinare presto anche i più giovani. Tanto che le due aziende puntano al suo possibile utilizzo già dal prossimo anno scolastico. I risultati annunciati da Pfizer e BionTech in una nota congiunta saranno sottoposti all’ente regolatore Usa, la Food and Drug Administration (Fda), nelle prossime settimane per estendere la somministrazione del Vaccino ai più giovani.. Secondo i dati del trial clinico in corso su circa 2-300 giovani, il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021)/Biontech hato che il suoè efficace alnella fascia d’età tra i 12 e i 15. Il dato è il risultato di uno studio che ha dimostrato come il siero anti Covid sia in grado di proteggere anche gli. Una notizia che potrebbe consentire di iniziare a vaccinare presto anche i più giovani. Tanto che le due aziende puntano al suo possibile utilizzo già dal prossimo anno scolastico. I risultatiti dae BionTech in una nota congiunta saranno sottoposti all’ente regolatore Usa, la Food and Drug Administration (Fda), nelle prossime settimane per estendere la somministrazione delai più giovani.. Secondo i dati del trial clinico in corso su circa 2-300 giovani, il ...

