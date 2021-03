Uomini e donne, colpo di scena: Sophie incontra l'ex tronista Gianluca. Scoppia il putiferio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non è certamente un momento facile per la giovane modella, fresca di rottura con Matteo Ranieri. Se da giorni si deve difendere dagli haters che la accusano di aver fatto una scelta 'per visibiltà' ... Leggi su today (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non è certamente un momento facile per la giovane modella, fresca di rottura con Matteo Ranieri. Se da giorni si deve difendere dagli haters che la accusano di aver fatto una scelta 'per visibiltà' ...

Advertising

RadiocorriereTv : Chi sono gli uomini e le donne della #TribùUrbana di @MetaErmal? «Tutti coloro che, in qualche modo, si sentono di… - OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - ItalianAirForce : Celebriamo oggi il 98° anniversario dell'#AeronauticaMilitare rendendo omaggio alla bandiera italiana, 'simbolo del… - balikwass : RT @tomIinsonheart: 3r f4ina quei “2 fischi” come li chiami tu sono il motivo per cui le donne devono aver paura di uscire di casa con un v… - Be_you_anywhere : RT @mindtapes: Gli uomini etero si aspettano dalle donne del Twitter principalmente: -