Toscana zona rossa, stretta di Pasqua a Capalbio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Weekend di Pasqua e zone rosse in Italia. E in Toscana, nel fine settimana Pasquale, il Comune di Capalbio (Grosseto) interdice l’accesso al mare. Nei giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile è vietato recarsi sul litorale e, per questo, saranno bloccati gli ingressi alle spiagge di Torba, Chiarone, Macchiatonda, il passaggio pedonale nei pressi dell’Oasi Wwf e gli accessi al litorale che costeggia la ferrovia. “Le misure previste dal decreto Draghi del 16 marzo scorso e le regole per la zona rossa Toscana – spiega il vicesindaco Giuseppe Ranieri – prevedono misure stringenti nel fine settimana di Pasqua, con la sola deroga della possibilità per due adulti di fare visita a dei familiari. Abbiamo deciso di limitare l’accesso alle spiagge per ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Weekend die zone rosse in Italia. E in, nel fine settimanale, il Comune di(Grosseto) interdice l’accesso al mare. Nei giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile è vietato recarsi sul litorale e, per questo, saranno bloccati gli ingressi alle spiagge di Torba, Chiarone, Macchiatonda, il passaggio pedonale nei pressi dell’Oasi Wwf e gli accessi al litorale che costeggia la ferrovia. “Le misure previste dal decreto Draghi del 16 marzo scorso e le regole per la– spiega il vicesindaco Giuseppe Ranieri – prevedono misure stringenti nel fine settimana di, con la sola deroga della possibilità per due adulti di fare visita a dei familiari. Abbiamo deciso di limitare l’accesso alle spiagge per ...

Advertising

borghi_claudio : INCREDIBILE. Altro che Lombardia. Si dimenticano i dati e la Toscana va in zona rossa PER UNO! 251 contagi per 100m… - LegaSalvini : Claudio Borghi: 'Incredibile. Altro che Lombardia. Si dimenticano i dati e la Toscana va in zona rossa per uno! 251… - LegaSalvini : Si dimenticano i dati e la Toscana va in zona rossa PER UNO! - infoitinterno : Giani: 'Toscana in zona rossa? Non so fino a quando. Contagio ancora esteso' - qn_lanazione : Giani: 'Toscana in zona rossa? Non so fino a quando. Contagio ancora esteso' -