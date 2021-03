Torino, Rincon: «Proveremo in tutti i modi a battere la Juventus» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tomas Rincon, centrocampista del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby con la Juve Oltre a Juan Cuadrado, anche Tomas Rincon era presente al Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate S.Anna per un incontro denominato “La sfida del Covid nello Sport“. Queste le sue parole. COVID – «Col Covid è cambiata la vita di tutti quanti, stiamo vivendo un mondo particolare, diverso da due anni fa. Dobbiamo adattarci e trovare la gioia nelle piccole cose. Da un anno e qualcosa è cambiata la vita di tutti. Assenza dei tifosi? È brutto. Non è il calcio che sognavamo. Ci piace la gente, ci piacciono gli stadi pieni. Ma la priorità è la salute. Devi trovare stimoli e motivazioni perché i tifosi ti danno una grande spinta. Speriamo tornino presto. Dico a tutti i ragazzi che ci ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tomas, centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby con la Juve Oltre a Juan Cuadrado, anche Tomasera presente al Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate S.Anna per un incontro denominato “La sfida del Covid nello Sport“. Queste le sue parole. COVID – «Col Covid è cambiata la vita diquanti, stiamo vivendo un mondo particolare, diverso da due anni fa. Dobbiamo adattarci e trovare la gioia nelle piccole cose. Da un anno e qualcosa è cambiata la vita di. Assenza dei tifosi? È brutto. Non è il calcio che sognavamo. Ci piace la gente, ci piacciono gli stadi pieni. Ma la priorità è la salute. Devi trovare stimoli e motivazioni perché i tifosi ti danno una grande spinta. Speriamo tornino presto. Dico ai ragazzi che ci ...

Advertising

Toro_News : ?????| CENTROCAMPO In 6 si giocano la titolarità in #TorinoJuventus. #Mandragora, #Baselli e #Rincon i favoriti - toropuntoit : Torino ultimo per km percorsi. Belotti il più “picchiato”, Rincon è il migliore per dribbling… - ilgiovanemassi : RT @Fantacalcio: Torino, Rincon a sorpresa: è il calciatore con più dribbling riusciti in Serie A - Fantacalcio : Torino, Rincon a sorpresa: è il calciatore con più dribbling riusciti in Serie A - sportli26181512 : Torino, Rincon meglio di Cristiano Ronaldo & Co.: è il migliore in A per dribbling riusciti: Ci si aspetterebbe di… -