Sky pensa a come evitare la fuga di abbonati | «Se la Serie A non ci fosse | ne scaleremo il costo dall’abbonamento» Apertura ad accordi con DAZN

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Maximo Ibarra, ad Sky Sky corre ai ripari. Persa la corsa allaA (andata aper le prossime tre stagioni) e respinta l’offerta per la messa in onda in co-esclusiva di 3 partite su 10 ad ogni giornata (ci sarà una nuova asta), la pay TV gioca una personale partita:ladi. “Se laA non ci, ovviamente, neilai clienti in modo del tutto trasparente e proattivo” fa sapere l’ad Maximo Ibarra a Repubblica. La questione diritti, però, è ancora da definire e non è escluso che Sky possa accordarsi conper la messa in onda del campionato: “Noi siamo sempre aperti, ovviamente. Sarà un tema che potremo affrontare dopo che ...

EdicolaElbana : @vallmic A Sky un sanno nemmemo come si chiamano loro, pensa se sanno qualcosa dell' Isola d' Elba - infoitsport : Sky - Maksimovic, l'Inter pensa al difensore azzurro: sostituirebbe Ranocchia - tuttonapoli : Sky - Maksimovic, l'Inter pensa al difensore azzurro: sostituirebbe Ranocchia

Ibarra spiega come pensa di uscire dalla situazione critica che si è venuta a creare. "Se ne esce utilizzando i 750 milioni che non abbiamo speso per i diritti della Serie A per altri scopi: ...Nella prossima stagione non ci dovrebbe essere più Andrea Ranocchia, che non rinnoverà con il club, e per questo sarà necessario intervenire per trovarne il sostituto.Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, piace all'Inter che cerca un sostituto di Andrea Ranocchia. Il Club nerazzurro ha per ora fatto solamente un sondaggio esplorativo, legato a quello che sarà il ...