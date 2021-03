Quarta stagione di The Handmaid’s Tale, ma non sarà l’ultima (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nei nuovi episodi della serie The Handmaid’s Tale in arrivo il 29 aprile. June Osborne resta la protagonista: ormai a capo della ribellione contro Gilead, deve anche combattere per salvare la figlia nelle mani del regime. Ma il suo percorso non è ancora destinato a concludersi. “Alcune donne non vogliono essere salvate”. È una frase del trailer della Quarta stagione di The Handmaid’s Tale, diffuso in queste ore. Si riferisce alla protagonista June Osborne, interpretata da Elisabeth Moss, la quale negli scorsi episodi, dopo un’ennesima rivolta, è riuscita ad allontanarsi da Boston e sta fuggendo alle rappresaglie di Gilead intenzionata ad infliggere al sistema autoritario le stesse sofferenze che sono state inflitte a lei e alle sue compagne in passato. Ormai ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nei nuovi episodi della serie Thein arrivo il 29 aprile. June Osborne resta la protagonista: ormai a capo della ribellione contro Gilead, deve anche combattere per salvare la figlia nelle mani del regime. Ma il suo percorso non è ancora destinato a concludersi. “Alcune donne non vogliono essere salvate”. È una frase del trailer delladi The, diffuso in queste ore. Si riferisce alla protagonista June Osborne, interpretata da Elisabeth Moss, la quale negli scorsi episodi, dopo un’ennesima rivolta, è riuscita ad allontanarsi da Boston e sta fuggendo alle rappresaglie di Gilead intenzionata ad infliggere al sistema autoritario le stesse sofferenze che sono state inflitte a lei e alle sue compagne in passato. Ormai ...

