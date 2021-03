(Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono 12 idiregistrati a. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Sianche 6 guarigioni. Gli attualmente positivi sono 245 di cui 14 ospedalizzati. Leggi anche: Bollettino Covid, salgono i positivi: serve mantenere alta l’attenzione. Da mezzanotte via alle prenotazioni per le classi 1954-55 su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Nettuno, si registrano 12 nuovi casi di Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno registrano

Il Clandestino Giornale

Sono dieci i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi a. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Sianche undici ...Nella giornata di oggi asi sono registrati dieci nuovi casi di Coronavirus : tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Sianche 11 guarigioni, tra cui quelle di due persone che erano ricoverate in ...Sono circa 1300 le richieste pervenute al Comune di Nettuno dalla riapertura del bando per l’erogazione di buoni spesa messi a disposizione dei cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavir ...Sono dieci i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi a Nettuno. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche undici guarigioni, ...