Lituania-Italia, Toloi: "Gara complicata, esordio emozione unica. Ora testa all'Atalanta"

"È stata una grande emozione, mi sono inserito bene. Questo è un gruppo fantastico. Sono molto contento, è stata la mia prima partita. Sul sintetico non era facile giocare, ma l'importante è stata la vittoria".

Così il difensore dell'Italia Rafael Toloi, al suo esordio in azzurro. Il calciatore, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport" a margine della sfida contro la Lituania, si è soffermato sul successo maturato questa sera a Vilnius che ha permesso alla formazione di Mancini di rimanere in testa alla classifica del Girone C.

"Nell'Atalanta giochiamo a tre con due ali a centrocampo, ma qui ho trovato un bel gruppo. Abbiamo avuto qualche difficoltà questa sera, ma ora torniamo a casa. Adesso è il momento di pensare all'Atalanta e al campionato. Io non sono più un ragazzino, per me è un'emozione unica".

