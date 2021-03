Juve, Demiral positivo al Covid - 19: rientra dalla Turchia (Di mercoledì 31 marzo 2021) TORINO - Merih Demiral è risultato positivo al Coronavirus . Il difensore turco, convocato in nazionale pur infortunato, non ha giocato la gara della Turchia contro la Lettonia non solo per il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 marzo 2021) TORINO - Merihè risultatoal Coronavirus . Il difensore turco, convocato in nazionale pur infortunato, non ha giocato la gara dellacontro la Lettonia non solo per il ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS MERIH DEMIRAL POSITIVO AL COVID IN NAZIONALE Rientrerà a Torino con volo sanitario #SkySport… - Soulblavk0 : Demiral positivo benissimo grazie turco per essere andato in nazionale mezzo rotto solo lare panchina e beccarti il… - Filo2385Filippo : RT @CorSport: Juve, #Demiral positivo al #Covid-19: rientra dalla Turchia - CorSport : Juve, #Demiral positivo al #Covid-19: rientra dalla Turchia - casamiaw8 : RT @SkySport: ULTIM'ORA JUVENTUS MERIH DEMIRAL POSITIVO AL COVID IN NAZIONALE Rientrerà a Torino con volo sanitario #SkySport #SerieA #Juve… -