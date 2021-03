Inchiesta falsi dati Covid in Sicilia, De Luca furioso: “Musumeci si dimetta” (Di mercoledì 31 marzo 2021) PALERMO – “Bisogna assolutamente dividere i profili e le responsabilità giudiziarie, da quelli politici: Musumeci si deve dimettere”. Così il sindaco di Messina, Cateno De Luca, nel corso di una diretta Facebook, commentando l’inchiesta partita dalla procura di Trapani sulla presunta manipolazione dei dati relativi all’emergenza epidemiologica in Sicilia e che ha portato alle dimissioni dell’assessore alla Salute Ruggero Razza. Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) PALERMO – “Bisogna assolutamente dividere i profili e le responsabilità giudiziarie, da quelli politici: Musumeci si deve dimettere”. Così il sindaco di Messina, Cateno De Luca, nel corso di una diretta Facebook, commentando l’inchiesta partita dalla procura di Trapani sulla presunta manipolazione dei dati relativi all’emergenza epidemiologica in Sicilia e che ha portato alle dimissioni dell’assessore alla Salute Ruggero Razza.

