In Italia nuovi casi in aumento a 23.904 e 467 decessi. Tasso positività su al 6,8% (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Tornano a crescere i casi Covid in Italia. Sono 23.904 i contagi nelle ultime 24 ore, contro i 16.017 di ieri (e i 21.267 di mercoledì scorso). I tamponi sono 351.221, 50mila più di ieri, ma il Tasso di positività sale al 6,8% (ieri era al 5,3%). Ancora molto alto il numero dei decessi, 467 (ieri 529), per un totale di 109.346 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Primi spiragli di ottimismo per i ricoveri: in (lievissimo) calo per il secondo giorno di fila le terapie intensive, 6 di meno (ieri -5) con 283 ingressi del giorno, e sono 3.710. Scendono anche i ricoveri ordinari, 51 unità in meno (ieri +68), 29.180 in tutto. In Lombardia e Sicilia il più alto numero di casi La regione con più ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Tornano a crescere iCovid in. Sono 23.904 i contagi nelle ultime 24 ore, contro i 16.017 di ieri (e i 21.267 di mercoledì scorso). I tamponi sono 351.221, 50mila più di ieri, ma ildisale al 6,8% (ieri era al 5,3%). Ancora molto alto il numero dei, 467 (ieri 529), per un totale di 109.346 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Primi spiragli di ottimismo per i ricoveri: in (lievissimo) calo per il secondo giorno di fila le terapie intensive, 6 di meno (ieri -5) con 283 ingressi del giorno, e sono 3.710. Scendono anche i ricoveri ordinari, 51 unità in meno (ieri +68), 29.180 in tutto. In Lombardia e Sicilia il più alto numero diLa regione con più ...

Advertising

vogue_italia : Voglia di una musica diversa? Qui Jessica Jung vi consiglia tre artisti da aggiungere subito alla vostra playlist (… - RaiNews : #Coronavirus, 23.904 nuovi casi e 467 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Agenzia_Dire : Parte oggi #31marzo la selezione per nuovi #astronauti di @esa (@ESA_Italia): ecco cosa fare per candidarvi ?? - zazoomblog : In Italia nuovi casi in aumento a 23.904 e 467 decessi. Tasso positività su al 68% - #Italia #nuovi #aumento #23.9… - GirolamoNavarra : RT @francescatotolo: 651 #migranti sbarcati in Italia ieri e l’altro ieri, oggi nuovi sbarchi nel Salento, nel siracusano e a #Lampedusa. M… -