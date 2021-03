Il Cdm approva anche le nuove nomine | ecco i nomi

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Cdm del 31 marzo 2021, oltre adre lemisure anti-Covid che saranno valide dal 7 aprile al 30 aprile, hanatoimportanti cariche governative.le di seguito: – su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, il conferimento dell’incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso al prefetto dott. Marcello Maria Orione Cardona – su proposta del Ministro dell’ecoa e delle finanze Daniele Franco, il rinnovo dell’incarico di Ragioniere generale dello Stato conferito al dott. Biagio Mazzotta, dirigente dei ruoli del Ministero; – su proposta del Ministro dell’ecoa e delle finanze Daniele Franco, il rinnovo dell’incarico di Direttore generale ...

I dati del ministero della Salute segnano una diminuzione delle terapie intensive ( - 6) e dei ricoveri ordinari ( - 51). Il tasso positività è al 6,8%. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera ...nuovo Decreto Covid aprile Stop visite a parenti e amici in zona rossa Scuola in presenza fino a prima media Vaccino obbligatorio medici e farmacistinuovo Decreto Covid aprile ...Roma, 31 mar 21:19 - (Agenzia Nova) - Tra le norme approvate nel decreto in Consiglio dei ministri, di competenza del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si segnala la proroga al 31 maggio ...Il consiglio dei Ministri italiano approva il nuovo decreto anti Covid in vigore dal 7 ... che potrebbe portare a riaperture anticipate con una semplice delibera del Cdm. Una soluzione arrivata dopo ...