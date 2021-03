Giulia Salemi rivela: “Voglio dei figli con Pierpaolo” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Giulia Salemi si è raccontata in un’intervista, a partire dal suo desiderio di avere figli, al rapporto con Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno deciso di raccontarsi in un’intervista di coppia sul nuovo numero del settimanale Chi. I due ex concorrenti del “Grande Fratello Vip” continuano a vivere la loro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 31 marzo 2021)si è raccontata in un’intervista, a partire dal suo desiderio di avere, al rapporto con Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci.Pretelli hanno deciso di raccontarsi in un’intervista di coppia sul nuovo numero del settimanale Chi. I due ex concorrenti del “Grande Fratello Vip” continuano a vivere la loro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - giulia86041584 : Il reel non appare tra i post non per un errore di instagram ma per SCELTA DI GIULIA. Si puo scegliere di non mette… - giulia86041584 : @pierpi5967 Si puo scegliere di non metterlo tra i post, credo abbia deciso cosi Giulia per lasciare ancora come ul… - titchela_ginu : RT @GiuseppeporroIt: Mediaset: dopo Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, anche Dayane Mello sarà al timone di un programma tutto suo #mediaset… - c0ment4 : RT @GiuseppeporroIt: Mediaset: dopo Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, anche Dayane Mello sarà al timone di un programma tutto suo #mediaset… -