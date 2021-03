Galliani, la confessione dopo il Covid: “Ho pianto” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella non invidiabile lista di personaggi pubblici che hanno dovuto affrontare il Covid c’è anche lui, Adriano Galliani. Il dirigente del Monza sembra se la sia vista brutta, e a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella non invidiabile lista di personaggi pubblici che hanno dovuto affrontare ilc’è anche lui, Adriano. Il dirigente del Monza sembra se la sia vista brutta, e a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Galliani confessione Coronavirus, la drammatica confessione di Adriano Galliani L'incubo di Adriano Galliani è finito. E il deludente rendimento del Monza nel campionato di Serie B non c'entra. L'ex amministratore delegato del club brianzolo ha rilasciato una toccante intervista al 'Corriere della ...

Serie A - Scudetto 2020 - 2021 all'Inter: dietro Milan e Juventus, così dice l'algoritmo del CIES La confessione di Galliani: 'Berlusconi voleva Dan Peterson allenatore del Milan' Atlético Madrid e City: che sorpresa il Lione Il CIES ha fatto le proiezioni anche degli altri top 5 campionati ...

Galliani, la confessione dopo il Covid: “Ho pianto” BlogLive.it Galliani, la confessione dopo il Covid: “Ho pianto” Nella non invidiabile lista di personaggi pubblici che hanno dovuto affrontare il Covid c’è anche lui, Adriano Galliani. Il dirigente del Monza sembra se la sia vista brutta, e a Porta a Porta ...

Galliani choc: "Ho avuto paura di morire per il Covid" Adriano Galliani ha raccontato i suoi momenti di terrore per via del coronavirus: "Ho perso 10 chili e ho capito che la salute è la cosa che più conta nella vita. Berlusconi mi è stato vicino" ...

