Fiorentina, “cose turche”: per la panchina piace Fatih Terim (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Fiorentina starebbe cercando Fatih Terim per la prossima stagione di Serie A. Il tecnico turco, già alla guida del club toscano vent’anni fa, sarebbe entrato nella short-list di Rocco Commisso. La notizia arriva direttamente dalla Turchia che “svela” questo desiderio del tycoon statunitense. La società viola si è appena separata da Cesare Prandelli che ha deciso, dopo essere arrivato nuovamente sulla panchina della Fiorentina, di rassegnare le proprie dimissioni da allenatore. Sulla rovente panchina dei toscani è ritornato Beppe Iachini, mister esonerato proprio in favore dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale di calcio italiana. In questo contesto di “grandi ritorni”, dalla Turchia arriva una clamorosa indiscrezione: Fatih Terim sarebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lastarebbe cercandoper la prossima stagione di Serie A. Il tecnico turco, già alla guida del club toscano vent’anni fa, sarebbe entrato nella short-list di Rocco Commisso. La notizia arriva direttamente dalla Turchia che “svela” questo desiderio del tycoon statunitense. La società viola si è appena separata da Cesare Prandelli che ha deciso, dopo essere arrivato nuovamente sulladella, di rassegnare le proprie dimissioni da allenatore. Sulla roventedei toscani è ritornato Beppe Iachini, mister esonerato proprio in favore dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale di calcio italiana. In questo contesto di “grandi ritorni”, dalla Turchia arriva una clamorosa indiscrezione:sarebbe ...

Advertising

dimitri_conti : Leggo in giro e pare opinione impopolare, ma la tengo stretta: #Chiesa è cresciuto in alcune cose in questi mesi, a… - FiorentinaUno : EX GENOA, Onofri: 'La Fiorentina ha diverse cose da correggere. Vlahovic? Mi piace tanto' - - sportli26181512 : G. Galli: 'Milenkovic ha dei limiti, Pioli ci aveva visto lungo su di lui': Intervento a Lady Radio, Giovanni Galli… - news_fiorentina : RT @AnnA12352429: C è chi fa cose a caso... e chi fa caso alle cose... - kodak91552516 : @Fabrizio__66 È sempre tutto così semplice, cavalcano il disagio della gente, prima era iachini, poi commisso,poi p… -