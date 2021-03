Denise Pipitone-Olesya Rostova: “Cerco mia mamma, sono stata rapita da piccola” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Denise Pipitone potrebbe trovarsi in Russia e chiamarsi oggi Olesya Rostova. Questa sera, a Chi l’ha visto? verranno dati ulteriori dettagli su questa inquietante vicenda. Tutto ha avuto inizio per caso: una spettatrice della trasmissione tv si trovava in Russia, e ha visto una giovane molto somigliante a Piera Maggio. La donna, attirata ed incuriosita dalla straordinaria somiglianza tra le due, ha avvicinato la ragazza e le ha fatto alcune domande. Della giovane donna si sa che ha vissuto per del tempo in un campo nomadi, con degli zingari che la avevano trovata per caso. Poi la ragazza è stata arrestata ed è finita in un orfanotrofio, dove le hanno dato il suo nome attuale. Dopo la segnalazione della spettatrice, la mamma Piera Maggio si è subito attivata, ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 31 marzo 2021)potrebbe trovarsi in Russia e chiamarsi oggi. Questa sera, a Chi l’ha visto? verranno dati ulteriori dettagli su questa inquietante vicenda. Tutto ha avuto inizio per caso: una spettatrice della trasmissione tv si trovava in Russia, e ha visto una giovane molto somigliante a Piera Maggio. La donna, attirata ed incuriosita dalla straordinaria somiglianza tra le due, ha avvicinato la ragazza e le ha fatto alcune domande. Della giovane donna si sa che ha vissuto per del tempo in un campo nomadi, con degli zingari che la avevano trovata per caso. Poi la ragazza èarreed è finita in un orfanotrofio, dove le hanno dato il suo nome attuale. Dopo la segnalazione della spettatrice, laPiera Maggio si è subito attivata, ...

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - rtl1025 : ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone… - QuotidianPost : Denise Pipitone-Olesya Rostova: “Cerco mia mamma, sono stata rapita da piccola” - infoitinterno : Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio dopo video ragazza russa: “Rimaniamo coi piedi per terra” -