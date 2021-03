A Napoli, meteo primaverile, con peggioramento la prossima settimana (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le condizioni meteo di Napoli saranno caratterizzate da bel tempo sino alla giornata di sabato, quando però si farà strada un aumento della nuvolosità. La giornata di Pasqua sarà con il sole, tuttavia è atteso un sensibile aumento del vento. La giornata di lunedì era ancora condizioni meteo abbastanza buone, ma una diminuzione della temperatura. I primi giorni della settimana prossima ci sarà meteo variabile, con temperature che rientreranno verso valori prossimi alla norma, ma con un peggioramento che porterà piogge a carattere sparso e anche qualche temporale. Giovedì 1 aprile: poco nuvoloso. Temperatura da 12°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche massime 24 Km/h. Zero Termico: circa ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le condizionidisaranno caratterizzate da bel tempo sino alla giornata di sabato, quando però si farà strada un aumento della nuvolosità. La giornata di Pasqua sarà con il sole, tuttavia è atteso un sensibile aumento del vento. La giornata di lunedì era ancora condizioniabbastanza buone, ma una diminuzione della temperatura. I primi giorni dellaci saràvariabile, con temperature che rientreranno verso valori prossimi alla norma, ma con unche porterà piogge a carattere sparso e anche qualche temporale. Giovedì 1 aprile: poco nuvoloso. Temperatura da 12°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche massime 24 Km/h. Zero Termico: circa ...

Advertising

CentroMeteoITA : #METEO #NAPOLI - Crescente NUVOLOSITA' e TEMPERATURE in CALO, ecco le previsioni - NapoliOpen : Sunny Meteo #Napoli !Condizioni #meteo per domani a #Rho - ilpadulo : #Napoli Mostly Sunny Oggi! Con un picco di 23 C e un minimo di 11 C.#Meteo - SkyTG24 : Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 31 marzo - GAZZETTACAMPANA : Meteo Napoli e previsioni del tempo per oggi, domani e i prossimi 15 giorni - -