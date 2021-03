Volley femminile, Playoff Serie A1: Conegliano liquida Firenze e vola in semifinale (Di martedì 30 marzo 2021) Conegliano ha sconfitto Firenze per 3-0 (25-13; 25-20; 25-17) e si è così qualificata alle semifinali dei Playoff scudetto di Volley femminile. Tutte estremamente facile per le Pantere, che si sono imposte senza problemi in trasferta e hanno così chiuso la Serie sul 2-0, visto che aveva già dominato gara-1 col massimo scarto. Le ragazze di coach Daniele Santarelli infilano il 59mo successo consecutivo (il 40mo stagionale) e proseguono la propria cavalcata verso il tricolore. Le ultime Campionesse d’Italia partivano con tutti i favori del pronostico e non si sono fatte minimamente intimorire dalle toscane, che non hanno avuto la minima capacità di poter battagliare. La corazzata veneta se la dovrà vedere in semifinale contro la vincente di Busto Arsizio-Scandicci (0-1, ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021)ha sconfittoper 3-0 (25-13; 25-20; 25-17) e si è così qualificata alle semifinali deiscudetto di. Tutte estremamente facile per le Pantere, che si sono imposte senza problemi in trasferta e hanno così chiuso lasul 2-0, visto che aveva già dominato gara-1 col massimo scarto. Le ragazze di coach Daniele Santarelli infilano il 59mo successo consecutivo (il 40mo stagionale) e proseguono la propria cavalcata verso il tricolore. Le ultime Campionesse d’Italia partivano con tutti i favori del pronostico e non si sono fatte minimamente intimorire dalle toscane, che non hanno avuto la minima capacità di poter battagliare. La corazzata veneta se la dovrà vedere incontro la vincente di Busto Arsizio-Scandicci (0-1, ...

