Vaccini | Napoli | Colombe e uova di Pasqua al Policlinico

"Solo con il vaccino potremo salvare tante vite e cominciare a vedere la possibilita' di tornare a nuova vita ed e' per questo motivo che abbiamo deciso di donare uova di Pasqua e Colombe a coloro i quali si vaccineranno venerdi' santo presso il centro vaccinale del Policlinico Universitario della Federico II di Napoli. Un gesto beneaugurante affinche' questa sia una Pasqua di resurrezione in tutti i sensi". E' questo l'auspicio lanciato dalla professoressa Annamaria Colao, direttore del Dipartimento di Endocrinologia dell'Universita' Federico II di Napoli e titolare della Cattedra UNESCO per l'Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile oltre che presidente del Campus della Salute, che insieme all'associazione "SPA ...

