Un turno di squalifica a Buffon per la frase blasfema contro il Parma: salterà il derby (Di martedì 30 marzo 2021) Gigi Buffon salterà il derby della Mole per squalifica. La Corte Federale d’Appello ha accolto il ricorso del Procuratore Federale e ha deciso di punire l’estremo difensore con un turno di stop per... Leggi su feedpress.me (Di martedì 30 marzo 2021) Gigiildella Mole per. La Corte Federale d’Appello ha accolto il ricorso del Procuratore Federale e ha deciso di punire l’estremo difensore con undi stop per...

Advertising

Fprime86 : RT @Spazio_J: Un turno di squalifica per Buffon, salterà il derby col Torino - - infoitsport : Buffon, un turno di squalifica: accolto ricorso procura Figc dopo frase blasfema col Parma - erlevate : Che espressione avrà utilizzato Gigi Buffon quando ha saputo del turno di squalifica per bestemmia? #Buffon - _SiGonfiaLaRete : #Juventus, turno di squalifica per #Buffon. Assente nel derby torinese - Fantacalcio : Juventus, un turno di squalifica per Buffon: salterà il derby -